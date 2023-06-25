​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 كريلا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياً، كشف فيه سجل الشهداء الـ 3. وجاء في نص البيان:

"إلى جانب الهجمات العنيفة التي تشنها دولة الاحتلال التركي، يستمر نضالنا من أجل الحرية في شمال كردستان دون انقطاع، يستغل مقاتلو كريلا حرية كردستان أصغر الفرص من أجل تحقيق الحرية لشعبنا وفي كل مرة تسنح لهم الفرصة، يوجهون أشد الضربات للعدو. مقاتلو كريلا حرية كردستان الذين يناضلون ويضحون بأنفسهم، يأججون نيران المقاومة من ديرسم إلى بوطان وفي كافة أنحاء شمال كردستان. وبسبب ظروف الحرب، يستمر نشر المعلومات حول هويات رفاقنا الذين استشهدوا منذ فترة طويلة، وعلى هذا الأساس، اتضح أن قادتنا الأبطال الرفيق ريزان برفو استشهد في شهر آب 2018 في ديرسم، ورفيقتنا رابرين دفرم في 4 تموز 2022 في منطقة كاتو جيركا التابعة لبوطان ورفيقنا هيفيدار عكيد عام 2022 في ديرسم.

نشارك نبأ استشهاد رفاقنا ريزان ورابرين وهيفيدار الذين ساروا في درب الثورة على أعلى المستويات بقلوبهم العاشقة للحرية وارتقوا إلى مرتبة الشهادة، مع شعبنا والرأي العام، ونتقدم بتعازينا لعوائلهم الكريمة ولكافة أبناء شعبنا الوطني في كردستان".

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: ريزان برفو

الاسم والنسبة: عمر دوران

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم- الأب: أمينة- عثمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: آب 2018/ ديرسم

الاسم الحركي: رابرين دفرم

الاسم والنسبة: كومرو جتين كايا

مكان الولادة: آيله

اسم الأم- الأب: -

تاريخ ومكان الاستشهاد: تموز 2022/ كاتو جيركا

الاسم الحركي: هيفيدار عكيد

الاسم والنسبة: محمد كاراهان

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: سوزان - مصطفى

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2022/ ديرسم".

(س ر)