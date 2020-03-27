​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف هوية مقاتلين استشهدا خلال قيامهما بواجبهما

أصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً كشف فيه هوية اثنين من مقاتليها استشهدا إثر اعصار ثلجي خلال قيامهما بواجبهما في جبال زاغروس.

وجاء في نص البيان:

"خاضت كردستان في الماضي معارك كبيرة ضد القوات الغازية وقدمت الكثير من التضحيات. لقد واجه شعب كردستان دائما صعوبات في تاريخ النضال، حتى في ظل ظروف القمع.

وأخذ مقاتلو تحرير كردستان هذا الإرث النضالي ورفعوا أيدي المقاومة الكبيرة في ظروف صعبة في جبال كردستان وخسروا في بعض الأحيان في المناطق الصعبة بسبب الظروف القاسية للطبيعة.

استشهد رفيقانا سوداد وشورش في 1 شباط في جبال زاغروس إثر إعصار ثلجي خلال قيامهما بواجبهما. وسجل الشهيدين هو كالتالي:

*الاسم الحركي: سوداد تولهلدان

الاسم والكنية: حسان احمد

مكان الولادة: روانسر

اسم الأم والأب: أمينة- علي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 1 شباط 2020 / زاغروس

الاسم الحركي: شورش آمانوس

الاسم والكنية: محمود هاش حمو

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم والأب: أحلام- صلاح الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 1 شباط 2020 / زاغروس

نعزي في البداية ذوي الشهيدين الوطنيين كما نقدم تعازينا للشعب الكردي ونتعهد بأننا سنحمل راية الحرية التي حملها من قبلنا شهداءنا ونواصل دربهم النضالي".

(م)