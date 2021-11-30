​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف هوية خمسة من مقاتليها استشهدوا في آفاشين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG)) بياناً كشف فيه هوية 5 من من مقاتليها استشهدوا في آفاشين، وجاء في نص البيان:

"في الثامن من تشرين الأول 2021، قصف جيش الاحتلال التركي الفاشي ساحة دولا كونفرانس وطابورا عربان في منطقة آفاشين بالأسلحة الثقيلة، أسفر عن استشهاد خمسة من أبطال حملة صقور زاغروس الثورية وهم: هوزان وهبون وجيا وهوكر ومزكين، بعد أن وجّهوا ضربات موجعة لجيش الاحتلال التركي".

وسجل الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: هوزان كاتو

الاسم والنسبة: عكيد برو

مكان الولادة: الدرباسية

اسم الأم ـ الأب: فاطمة- إسماعيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 8 تشرين الأول 2021

الاسم الحركي: هبون كاتو

الاسم والنسبة: سمية أتامان

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم ـ الأب: رحيمة ـ طاهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 8 تشرين الأول 2021

الاسم الحركي: جيا تندرك

الاسم والنسبة: مسعود سالازر

مكان الولادة: وان

اسم الأم ـ الأب: كاملة ـ محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 8 تشرين الأول 2021

الاسم الحركي: هوكر درافي

الاسم والنسبة: أحمد دومان

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم ـ الأب: آسيا ـ عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين / 8 تشرين الأول 2021

الاسم الحركي: مزكين دلبرين

الاسم والنسبة: فاطمة ابراهيم

مكان الولادة: حلب

اسم الأم ـ الأب: وحيدة ـ عزيز

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 8 تشرين الأول 2021

وتوجهت قوات الدفاع الشعبي، في بيانها، بالعزاء إلى ذوي الشهداء وجميع أنباء الشعب الكردي. كما جددت العهد "لشهدائنا الأبرار بتحقيق الانتصار لشعبنا وكردستان".

(ك)