​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف هوية اثنين من مقاتليها استشهدا في مقاومة زاب

أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي هوية شهيدين من قوات الكريلا ،استشهدا خلال التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي، وجاء في نص البيان :

"أراد الجيش التركي أن يمركز قواته في منطقة زاب بالطائرات المروحية لكن مروحياته سقطت بالإرادة الصلبة لقواتنا حيث تلقت مروحيات الجيش التركي ضربات قوية بحيث لم يتمكن من نشر قواته في الأماكن التي يريدها ولم يحصل على النتيجة المطلوبة من الجو وحاول في 18 نيسان التقدم عبر البر ولكنه وقع تحت تأثير جدار المقاومة الذي صنعته قوات الكريلا بنضالهم ومقاومتهم. إن المقاتلين الشجعان والذين يقاتلون تحت كنف فكر وفلسفة القائد أوجلان، حيث قام رفيقانا البطلين شرفان وعكيد بمقاومة ملحمية وبطولية لا مثيل لها في ساحة كاركر للمقاومة ولم يسمحا للجيش التركي بالتحرك في المنطقة، وواصلا المقاومة حتى آخر نفس وانضما لقافلة الشهداء.

وسجل رفاقنا الشهداء هو:

الاسم الحركي: شرفان دجلة

الاسم والكنية : نجاة دمير

مكان الولادة : جولميرك

اسم الأب - الأم : شمس الدين – مسلمة

تاريخ الاستشهاد : 18 نيسان 2022 – زاب

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الاسم الحركي : عكيد باطمان

الاسم والكنية : رمضان كايا

مكان الولادة : إيله

اسم الأب- الأم : صبري – فاديمة

تاريخ الاستشهاد : 18 نيسان 2022- زاب

سطر الرفيق عكيد والرفيق شرفان في مقاومة زاب ملحمة أسطورية من البطولة، ونقدم التعازي لعوائل شهدائنا الكرام كما ونعزي جميع شعب كردستان وندعو جميع الشبيبة الكردستانية للحفاظ على قيم نضال الشهداء والمشاركة في مقاومة العصر وأن يحملوا سلاح الشهداء ويسيروا على دربهم والانضمام إلى صفوف قوات الكريلا".

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ANHA