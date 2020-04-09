​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف هوية 5 مقاتلين استشهدوا في زاغروس

وجاء في نص البيان:

"استشهد رفيقنا القيادي آوات وكل من رفاقنا بروسك، هبون، نومان وشورش في 13 آيار 2019 خلال غارة جوية شنها جيش الاحتلال التركي ضد منطقة زاغروس التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

وهوية الشهداء كالتالي:

*الاسم الحركي: آوات مهابادي

الاسم والكنية: مسعود سيد أحمدي

مكان الولادة: مهاباد

اسم الأم والأب: مريم- اسماعيل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 13 ايار 2019 / زاغروس

*الاسم الحركي: بروسك غارزان

الاسم والكنية: يوسف يلماز

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم والأب: بسيرا –بوزالدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 13 ايار 2019 / زاغروس

*الاسم الحركي: هبون باز

الاسم والكنية: فدات سار

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: حمدية –فيظ الله

تاريخ ومكان الاستشهاد: 13 ايار 2019 / زاغروس

*الاسم الحركي: نومان آمد

الاسم والكنية: فراتكان اوزر

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: سولية –يوسف

تاريخ ومكان الاستشهاد: 13 ايار 2019 / زاغروس

*الاسم الحركي: شورش رشان جولميرك

الاسم والكنية: قادر آليم

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: غلافتون –محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 13 ايار 2019 / زاغروس

انضم كل من رفاقنا آوات، بروسك، هبون، نومان وشورش إلى صفوف النضال بفدائية ووطنية آخذين على عاتقهم الدفاع عن الوطن والقضية.

نستذكر رفاقنا الشهداء بكل تقدير واحترام وننحني إجلالا لأرواحهم الطاهرة. لقد تحلى كل رفاقنا بشجاعة وتواضع بين صفوف النضال من أجل الحرية والكرامة.

نعزي عوائل الشهداء والشعب الكردي ونتعهد بمواصلة طريقهم النضالي ونحمل راية الحرية التي حملوها من قبلنا".

(م)