​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف حصيلة شهر من المعارك: مقتل 427 جندياً من جيش الاحتلال التركي – تم التحديث

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي حصيلة أسبوع من المعارك التي تُخاض في سياق الحملة الثورية لصقور زاغروس.

وجاء في نص البيان:

مضى على الهجمات الاحتلالية التركية الموسعة شهر، إذ بدأت هذه الهجمات على منطقتي زاب وآفاشين في مناطق الدفاع المشروع في الرابع عشر من نيسان المنصرم. ومنذ اللحظة الأولى لهذه الهجمات، حوّل كريلا حركة التحرر الكردستانية بالروح القيادية والفدائية كل شبر من أراضي كردستان إلى ميدان للمقاومة، وقاموا بالرد المناسب على جيش الاحتلال التركي ووجهوا لهم ضرباتٍ موجعة.

أسّس خط الانتصار والروح الفدائية لشورش بيت الشباب والرفاق الذين ردّوا على الهجوم الاحتلالي التركي على غاري عام 2021 وسطّروا بمقاومتهم ملحمة البطولة التاريخية في غاري، مقاومة مام رشو وزندورا. سطّر رفاقنا الذين مثّلوا الخط الفدائي في أعلى مستوياته، صفحةً جديدةً في تاريخ مقاومة شعبنا في كري سور وورخليه. وأفشل أسلوب القيادة الآبويّة التي تستمد القوة من إرث المقاومة هذا، وتخوضها وفقاً للظروف والمعطيات الجديدة جميع حسابات المحتلين. خاضت فرقنا، فرق الكريلا المتحركة العمليات في الميدان دائماً، ونفّذوا بأساليب، المداهمة، العمليات النوعية، القنص والتكتيكات المختلفة عملياتٍ فعّالة. أفشلت قواتنا، قوات الشهيدة دلال للدفاع الجوي تقنيات الدولة التركية ووجّهوا الضربات لجيش الاحتلال التركي بهذه الطريقة. وقد أدوا دورهم في هذه العملية التي تستمر منذ شهر. ونفّذت قواتنا في وحدات المرأة الحرة- ستار عملياتٍ فعّالةٍ منذ اللحظة الأولى للهجمات. مثّلت المرأة الكردية المقاتلة والمقاومة المتحليّة بفلسفة القائد آبو شخصيتنا القوية في حرب الحرية بأعلى المستويات. وإلى جانب هذا التمثيل القوي؛ تجسّدت قتالية وإبداع وقيادة المرأة الكردية الحرة في شخص شارستان، مزكين وفيان كقياديات في وحدات المرأة الحرّة، بوصفها رمزاً ومثالاً للعصر الجديد.

هذا الهجوم يُعدّ إحدى أكبر الهجمات في تاريخ دولة الاحتلال االتركي

تسعى الدولة التركية المحتلّة لتحقيق أهدافها الاحتلالية عبر تصفية نضالنا في سبيل الحرية، هذا النضال الذي يشكّل أملاً للشعوب المضطهدة. ولهذا سخّرت جميع إمكانياتها التقنية وبدأت بشنّ أكبر هجماتها الاحتلالية في تاريخها. وبحسب ما وثّقت قواتنا فقد قصفت خلال شهر واحد مناطق المقاومة بالآلاف من قذائف الأوبيس والقنابل. كما قصفتها بالطائرات الحربية 813 مرةً. إلّا أنها لم تحقق منها أية نتيجة. وقد بدأ الجيش التركي المحتل الذي لم يتمكن من تحقيق نتيجة رغم شنّه لكل هذه الهجمات بطرق وأساليب الحرب القذرة. أسفرت المئات من العمليات التي نفّذتها قواتنا عن توجيه ضرباتٍ موجعةٍ لجيش الاحتلال التركي وبهذا لم يستطع المحتل التقدم خطوة واحدة. لذا استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد مناطق المقاومة 113 مرةً وارتكبت جرائم حربٍ هناك. شنّت الدولة التركية المحتلّة هجماتها عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العديد من المرات واستخدمت قواعدها العسكرية داخل باشور كردستان بشكلٍ فعّالٍ جداً، إذ أرسلت قواتها من هذه القواعد إلى مناطق المقاومة التي تتلقّى فيها ضرباتٍ موجعة. دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني الهجوم الاحتلالي التركي بكل الطرق منذ البداية. وبذل جهوداً كبيرة لئلّا ينهزم جيش الاحتلال التركي في زاب. لم يتمكّن جيش الاحتلال التركي من تحقيق أهدافه رغم كل أشكال الدعم المقدم له، وتعرض لانكسار جدي.

قاوم كريلانا في حركة التحرر الكردستانية خلال الشهر الأخير بشكلٍ تاريخي، وأظهروا مهارتهم العالية في القتال. ولاشكّ أنّ هذه النتيجة العظيمة تحقّقت بمساعي وجهود شهدائنا الذين قاتلوا بالروح الفدائيّة الآبويّة وانضموا بها إلى قافلة الخالدين. وخلال شهر من الهجوم الاحتلالي ارتقى 25 رفيقاً إلى مرتبة الشهادة وأصبحوا ضماناً لكردستان الحرة. أظهر كريلا حركة التحرر الكردستانية بأدائهم وموقفهم الفدائي وأسلوب الحرب القيادي لديهم أنّهم يمتلكون القوّة الكافية للرد على كل أشكال الهجمات التي تستهدف تراب كردستان وشعبنا وأصبحوا الوجه الطيب لشعبنا.

حصيلة شهرٍ من المعارك

حصيلة المعارك خلال الفترة الممتدة بين الرابع عشر من نيسان والرابع عشر من أيار هي كالتالي:

العمليات التي نفّذتها قواتنا:

- 4 عمليات مداهمة.

- 4 عمليات تسلل إلى صفوف العدو.

- 20 عملية منسقّة ومتزامنة.

- 37 عملية نوعية.

-62 عملية قنص.

- 68 عملية بالأسلحة الثقيلة.

- 147 معركة وعمليات هجوم.

وبهذا تبلغ الحصيلة العامة للهجمات التي نفّذتها قوات الكريلا 343 عمليةً.

أسفرت العمليات التي نفّذتها قواتنا عن:

- مقتل 427 جندياً من جيش الاحتلال التركي.

- إصابة 88 جندياً من جيش الاحتلال التركي.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي:

بحسب ما وثّقت قواتنا، قُصفت مناطق المقاومة، مناطق الدفاع المشروع بالطائرات الحربية 817 مرّةً.

وبالمروحيات الحربية 719 مرّة وبقذائف الأوبيس 1274 مرّة.

وقصفت تحصينات قواتنا القتالية بالغازات الكيماوية 164 مرّة.

الآليات والمعدّات العسكرية والمواقع التي دمّرتها قواتنا:

مروحية من طراز سكورسكي.

دبابة.

14 موقع.

7 درون.

5 أنظمة كاميرات رصد.

2 أجهزة تنصت.

سلاح BKC .

رامية قنابل.

سلاح A4 .

خيميتين عسكريتين.

كاميرتي تصوير ورصد الحركة.

الآليات العسكرية التي أعطبتها قواتنا:

22 مروحية.

3 درون.

آلية عسكرية.

(ر)