​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف عن تنفيذها سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في كري قرطال

وأسفرت العمليات عن مقتل 3 جنود وإحباط كافة الهجمات، الأمر الذي أصاب الاحتلال التركي باليأس ودفعه لاستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً.

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بيانًا كتابياً بشأن عمليات مقاتلي الكريلا ضد هجمات جيش الاحتلال التركي.

وجاء في البيان:

„في ساحة مقاومة كري قرطال بمنطقة آفاشين“

في 21 تشرين الأول بين الساعة 16:30 والساعة 19:30 ، تعرضت ساحة قرطال لقصف من الطائرات الحربية وقذائف الأوبيس وقذائف الهاون من المخافر الحدودية، وفي الليلة ذاتها، قصف جيش الاحتلال التركي كري سليمان، كري سور ، قرية ديرة، كري قرطال ثم قام الاحتلال بنشر قواته، في صباح يوم 22 تشرين الأول، اندلعت معركة شرسة بين قواتنا وجنود جيش الاحتلال أثناء محاولتهم التقدم باتجاه ساحة قرطال. نفذت قواتنا عشرات العمليات في ساحة المقاومة، قام جيش الاحتلال في ساعات الظهيرة والذي يقوم بارتكاب جرائم حرب ولم يتمكن من دخول ساحة مقاومة، 9 مرات باستخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة .

وقامت قواتنا في الساعة 14:30 من يوم 22 تشرين الأول بعملية مداهمة في ساحة المقاومة، أراد الاحتلال الهجوم في الساعة 15:30 بأسلحة كيماوية محظورة، واستخدمت قواتنا مرة أخرى تكتيكات الكريلا ضدهم، وأسفرت العملية عن مقتل ما لا يقل عن 3 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين.

وهاجم جيش الاحتلال التركي في مساء يوم 22 تشرين الأول، وصباح يوم 23 تشرين الأول ساحة مقاومة كري قرطال ثماني مرات بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة المحظورة، يستمر القتال العنيف بين جيش الاحتلال التركي وقواتنا، حيث يحاول جيش الاحتلال دخول ساحة المقاومة بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة منذ ليلة 22 تشرين الأول.

„إحباط الهجمات على بوطان“

استهدف جيش الاحتلال التركي قواتنا في ساحة بوطان وشن عمليات احتلالية واسعة النطاق، بدأ جيش الاحتلال هجومه مع عدد ضخم من الجنود وتقنيات الحرب لكن قواتنا أفشلت هذه العملية، وأجبرت جيش الاحتلال الذي لم يحقق أي تقدم على الانسحاب، المعلومات التفصيلية حول عمليات الاحتلال في ساحة بوطان كما يلي؛

في 30 آب، شن جيش الاحتلال التركي عملية واسعة النطاق في منطقة جيلي بوكا وتورانيس ​الواقعة في كاتو جيركا في ناحية إلك في شرناخ، و شاخ في وان، حيث قام جيش الاحتلال بسحب قواته في اليوم التالي دون تحقيق أي تقدم.

شن جيش الاحتلال في 21 أيلول، عملية احتلال واسعة النطاق بعد قصف منطقة بندار في كاتو خليلان في منطقة شاخ في وان بالطائرات الحربية والمروحيات، سحب جيش الاحتلال جنوده في 23 أيلول دون تحقيق أي تقدم، شن جيش الاحتلال التركي عملية في 12 تشرين الأول في منطقتي آفا ماسيرو وجيلي بوكا، سحب جيش الاحتلال جنوده في 14 أيلول دون تحقيق أي تقدم.

واضطر الاحتلال إلى الانسحاب من جميع العمليات في أيلول في قرى دريا بقي، كاتو جيركا ، قرية تورانيس ​​، قرية سيخورباشا التابعة لناحية شاخ في وان، من دون تحقيق أي تقدم.

تعرضت ساحة مقاومة ويرخله في منطقة آفاشين في ساعات الليل من يوم 22 تشرين الأول، للقصف بقذائف الهاون وقذائف الأوبيس من المخافر الحدودية.

قصف جيش الاحتلال في 22 تشرين الأول، بين الساعة 18:00 والساعة 18:45 ، منطقة جيمكو بقذائف الهاون والأوبيس من المخافر الحدودية.

قصفت الطائرات الحربية في 22 تشرين الأول، الساعة 21:50، منطقة كافية في غاري".

المصدر: ANF