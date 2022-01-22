​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تفشل الهجمات التركية دون أضرار

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، إن جيش الاحتلال التركي الذي فشلت جميع هجماته ضد مقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، يلجأ للهجمات الجوية.

وأكدت قوات الدفاع الشعبي (HPG)، بأنها تصدت لجميع الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي دون تعرضها لأية أضرار، وأصدرت بيان حول ذلك، اليوم السبت.

وجاء في نصه:

"في تمام الساعة الـ 9:30 من 16 كانون الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي بطائراته الحربية منطقة زاب وسفوح كري روبار لثلاثة مرات.

في تمام الساعة الـ 9:30 من يوم 18 كانون الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي بطائراته الحربية ساحة كري هكاري في منطقة متينا لمرتين.

بين الساعة الـ 10:00 والساعة الـ 10:20 من يوم 18 كانون الثاني، حلقت المروحيات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء ساحة الشهيد سردار في منطقة آفاشين.

في 18 و21 كانون الثاني قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي ساحة دريا هرجي وكري FM التابعة لمنطقة غاري لستة مرات".

(س ر)