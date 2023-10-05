​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تفنّد أكاذيب السلطات التركية

نقلاً عن وكالة فرات للأنباء (ANF)، ذكرت قوات الدفاع الشعبي أن تركيا كثّفت هجماتها بعد العملية الفدائية في أنقرة، ودعت الجميع إلى التحلي بالمسؤولية تجاه الادعاءات الكاذبة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وتجاهل التصريحات الكاذبة التي تريد تنفيذ سياسة الإبادة في تركيا وكردستان.

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بخصوص ذلك، جاء في نصه:

"إن التصريحات التي أدلى بها الأشخاص في وزارة الخارجية ووزارة الحرب لنظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المستبدة بعد العملية التاريخية في أنقرة هي محاولات لتشويه الحقائق، فمن ناحية، بدأت حملة الاعتقالات والتي طالت المؤسسات الشرعية والقانونية والسياسيين الكرد بعمليات شاملة في 18 مدينة في كردستان وتركيا من خلال القول "أنفذ عملية ضد الخلايا النائمة"، ومن ناحية أخرى، استهدفوا الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بادعاء أن "الفدائيين اللذين نفذا العملية الفدائية في أنقرة تلقيا تدريباتهما في شمال وشرق سوريا وجاءا من هناك"، مما لا شك فيه أن هذه التصريحات غير واقعية ومبنية على ادعاءات كاذبة تماماً ولا تستند إلى أي وثائق، وذلك لخلق مبرر للاحتلال التركي لشن هجوم".

يجب أن نعلم أنه لا يوجد شيء اسمه ذهاب أعضاء كتيبة الخالدين من شمال وشرق سوريا إلى أنقرة، خلافاً لادعاءات قوى الحرب الخاصة، كما أن رفاقنا الأبطال الذين نفذوا العملية ليس لهم أي علاقة مع القائمين على السياسة القانونية.

ومن الواضح أن الدولة التركية تحاول تجاوز الضربات والآلام التي تكبدتها جراء هذه العملية التاريخية من خلال مهاجمة المناطق المحيطة وخداع الرأي العام، إن إدارة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشية، التي ترى في القمع والتعذيب والاعتقالات والمجازر بحق الأبرياء هي السبيل الوحيد لإنقاذ نفسها في مواجهة الضربات الشديدة التي تلقتها في الحرب غير المشروعة ضد الشعب الكردي، وتحاول خلق أساس لمجازرها بهذه الأكاذيب، إن الموقف المتمثل في تصوير حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب على أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، والذي أصبح مرضاً عقلياً لمسؤولي الدولة التركية، يعد كذبة كبيرة، هذا النهج الخاطئ لا يختلف عن أكاذيب أعداء الكرد وكردستان اللدودين، الذين لا يريدون أن يحصل الشعب الكردي على حقوقه في أي مكان.

كما ادعت الدولة التركية أن بعد العملية التي نفذت في أنقرة، قصفت العديد من مناطق الدفاع المشروع بشكل مكثف من البر والجو وألحقت العديد من الخسائر بصفوف قوات الكريلا، وفي الحقيقة لم تتكبد قواتنا أي خسائر في هذه الهجمات، إن التصريحات التي أدلت بها الدولة والجيش التركي في هذا الشأن جميعها أكاذيب وتهدف إلى الحرب النفسية.

إننا ندعو كافة أبناء شعبنا والرأي العام والمؤسسات ذات الصلة إلى التحلي بالحساسية حيال هذه التصريحات الكاذبة لنظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية العنصريين، الذي ينتهج سياسة الإبادة الجماعية ويشن حرباً ضد مكتسبات الشعب الكردي، وتجاهل هذه التصريحات التي لا تستند إلى أي وثائق ومبنية على الأكاذيب.

(م ش)