​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تعلن سجل الشهيدين زنارين وأرمانج

واستشهد المقاتلان زنارين وأرمانج في قصف جوي للاحتلال على منطقة بوصلة في حفتانين في الـ 19 من تشرين الثاني الفائت.

ووفق لبيان نشره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم فإن سجل الشهيدين هو كالتالي:

الاسم: زنارين زنار

الاسم والكنية: سلوى شيخ محمد

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم – الأب: فاطمة – شيخ محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين, 19 تشرين الثاني 2020.

الاسم: أرمانج ولات

الاسم والكنية: أورهان محمد

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: زلوخ – أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين, 19 تشرين الثاني 2020.

(م)