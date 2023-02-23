​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تعلن سجل 5 مقاتلين استشهدوا في متينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً كشف فيه سجل 5 مقاتلين استشهدوا عام 2019، جاء فيه:

"شن جيش الاحتلال التركي، 6 آب 2019، هجمات واسعة النطاق ضد ساحات متفرقة في منطقة متينا، واستشهد في هذه الهجمات كل من رفاق ورفيقات دربنا، آرين، سورخين، جياكار، ولات وسيبان، بمنطقة تلة هكاري، وأصبح رفاق ورفيقات دربنا، آرين ، سورخين ، جياكار ، ولات وسيبان، بجهودهم وتضحياتهم الفدائية ضمن صفوف الكريلا وبإخلاصهم في نضال الحرية من أجل شعبنا، مناضلين مثاليين للخط الآبوجي، أخذ هؤلاء الرفاق مكانتهم في قلوب وذكريات شعبنا، ونحن فخورون بأننا نخوض نفس النصال مع هؤلاء الرفاق والرفيقات الأعزاء، وإننا بدورنا، نجدد عهدنا بتحقيق أهداف وأحلام هؤلاء الرفاق والرفيقات الفدائيين والفدائيات.

ونتقدم بالعزاء لعموم أبناء شعب كردستان الوطنيين، وفي مقدمتهم عوائل رفاقنا ورفيقاتنا الأعزاء آرين، سورخين، جياكار، ولات وسيبان.

سجل رفاقنا ورفيقاتنا الشهداء على النحو التالي:

الاسم الحركي: آرين زيلان

الاسم الحقيقي: منوار باي جان

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: آسيا - عبيد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 6 آب 2019 / متينا

الاسم الحركي: سورخين مظلوم

الاسم الحقيقي: روجين آكن

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الأم والأب: فريناز - أميرهان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 6 آب 2019 / متينا

الاسم الحركي: جياكار آكد

الاسم الحقيقي: آزاد شكر

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: نعمات - فرمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 6 آب 2019 / متينا

الاسم الحركي: ولات بوطان

الاسم الحقيقي: إسماعيل أمرا

مكان الولادة: رها

اسم الأم والأب: خانم - شيخموس

تاريخ ومكان الاستشهاد: 6 آب2019 متينا

الاسم الحركي: سيبان ريبر

الاسم الحقيقي: صباح الدين أونجو

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم والأب: آينور - أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 6 آب 2019 / متينا.

(ف)