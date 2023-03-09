​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تعلن سجل 3 كريلا استشهدوا في ديرسم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً كشف فيه سجل الشهداء، وجاء فيه:

"تتواصل هجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة ديرسم بكل عنف، حدثت معارك عنيفة بين جيش الاحتلال وقواتنا في الشتاء والربيع، 23 و24 كانون الأول عام 2022، في هذه المعركة التي دامت لساعات، استشهد عضو قيادة إيالة ديرسم الرفيق شفكر سمسور والرفيقة آرجين ساريا بعد أن قاتلا بشجاعة كبيرة ضد العدو التركي حتى نالا مرتبة الشهادة، في هذه المعركة وجّهوا ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي. القيادي لإيالة ديرسم الرفيق يشار بوطان الذي استطاع النجاة من العدو، قاوم في 1 آذار عام 2023 مرة أخرى ضده، رفيقنا يشار انضم إلى حركتنا التحررية منذ البداية، سار بروح فدائية منذ ذلك الحين بعد أن حارب لفترة طويلة ضد العدو ولكيلا يقع أسيراً في أيدي العدو ارتقى بكل فدائية لمرتبة الشهادة.

قائد إيالة ديرسم الرفيق يشار بوطان وعضو قيادة إيالة ديرسم الرفيق، شفكر سمسور ورفيقتنا آرجين ساريا، حاربوا بشجاعة كبيرة ضد العدو التركي حتى اللحظة الأخيرة، ونالوا مرتبة الشهادة، من سيد رضا وحتى بسي ومن ساريا حتى بيريتان ومن جتين سويريك حتى آتاكان ماهر ومن زين حتى جيجك، من يلماز حتى يشار، ديرسم أصبحت منبع العديد من المقاومات والأبطال التاريخيين، سوف يستمر نضال الحرية دوماً في ديرسم، وستتحقق الآمال المقدسة للشهداء الكرام، على هذا الأساس نقدم عزاؤنا الحار لعوائل رفاقنا الأعزاء ولعموم شعبنا الكردستاني الوطني.

سجل الشهداء هو كالتالي:

الاسم الحركي: يشار بوطان

الاسم والكنية: أوصمان ماناك

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: جاهدة ـ محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 آذار 2023 / ديرسم

الاسم الحركي: شفكر سمسور

الاسم والكنية: زينال كوجوك

مكان الولادة: سمسور

اسم الأم والأب: خيرية ـ محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 24 كانون الأول 2022 / ديرسم

الاسم الحركي: آرجين ساريا

الاسم والكنية: شهريبان تكمنوراي

مكان الولادة: أنطاليا

اسم الأم والأب: فاطمة ـ رمضان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 24 كانون الأول 2022 / ديرسم"

(أم)