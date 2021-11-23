​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل جنديين للاحتلال التركي في خاكورك

كما كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن تدمير أنظمة مراقبة تابعة لجيش الاحتلال التركي في متينا.

وجاء في البيان:

"في إطار حملة صقور زاغروس الثورية:

في السادس عشر من تشرين الثاني، لاحقت قواتنا جيش الاحتلال لفترة، ثم هاجمتها في ساحة أرموش في منطقة خاكورك، حيث أسفرت العملية عن مقتل جنديين للاحتلال.

وبعد هذه العملية، نفذت قوات الاحتلال التركي عمليات تمشيط في ساحة الشهيد بيريتان، والشهيد أحمد، وكري قهرمان، وقصفت تلك المناطق بالأسلحة الثقيلة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين قواتنا وجيش الاحتلال، ولم نحصل على المعلومات الكافية حول هذه العملية وسيتم مشاركتها مع الرأي العام عند الحصول عليها.

وفي الـ 21 من تشرين الثاني، وفي تمام الساعة 15:00، تمكنت قواتنا من تدمير أنظمة مراقبة تابعة لجيش الاحتلال التركي في ساحة كوردين في منطقة متينا.

وفي الـ 20 من تشرين الثاني، وفي تمام الساعة 18:15، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي قرية كوزه التابعة لمنطقة غاري وفي ظهيرة الثاني والعشرين من تشرين الثاني قصفت محيط قرية كاني ماسي.

في الـ 22 من الشهر نفسه، بين الساعة 22:00-23:30، حلقت مروحيات الهيلكوبتر فوق ساحة مرفانوس في منطقة آفاشين.

وفي الـ 22و 23 من تشرين الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي من المخافر الحدودية ساحة جمجو ورينجبراخا بالمدفعية".

(س ر)