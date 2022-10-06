​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي وتكشف سجل اثنين من مقاتليها

بحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، فقد نفذت الفرق المتحركة لمقاتلي الكريلا سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي.

وأشار المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي إلى أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 8 مرات، وبالطائرات الحربية 6 مرات، وبالطائرات الهجومية 44 مرة، وبقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة عشرات المرات.

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي سجل اثنين من مقاتلي الكريلا، استشهدا في متينا بتاريخ 30 أيلول المنصرم، وهما المقاتل بلنك تايا، الاسم الحقيقي أورهان بازد، من مدينة شرناخ الكردستانية، والمقاتل زنار رش، الاسم الحقيقي عدنان حمو من مدينة كوباني.

(ل م)