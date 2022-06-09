​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 17 من جنود الاحتلال التركي إحياء لشهداء زندورا

أصدر اليوم الخميس، المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، وقال: "بلا هوادة تستمر المقاومة والعمليات التي يخوضها رفاقنا في أنفاق الحرب والفرق المتحركة بروح فدائية وعزيمة النصر والإرادة الفولاذية الآبوية. وقد نفذ رفاقنا عملية إحياءً لذكرى أبطال وندورا الذين استشهدوا في عام 2021 . أسفرت عن مقتل 17 محتلاً وإصابة 4 آخرين، وتدمير 3 كاميرات رصد، ونظام رادار".

وأكدت القوات أن الاحتلال قصف أنفاق الحرب 37 مرة بالمواد المتفجرة، و24 مرة بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة، وقصف ساحات المقاومة 25 مرة بالطائرات الحربية و20 مرة بالمروحيات الهجومية (الهليكوبتر)، وأطلقت من محارسها الموجودة على الحدود قذائف الأوبيس.

(س ر)