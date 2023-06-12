​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تعلن استشهاد عضو في قيادة منطقة غاري

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً، اليوم، كشفت فيه سجل القيادي، زردشت آكر.

وجاء في البيان:

"استشهد رفيقنا زردشت آكر القيادي الفدائي الآبوجي جراء هجوم العدو الذي شنه في 4 تشرين الأول 2022 أثناء تأدية واجبه كعضو في قيادة منطقة غاري، لقد خاض رفيقنا زردشت نضالاً ملحمياً سائراً على الخط الفدائي على مدى 22 عاماً، من خنير إلى زاب، ومن قنديل إلى ديرسم، ومن البحر الأسود إلى غاري، سيصبح نضال الرفيق زردشت الفدائي الآبوجي وتصميمه مثالاً يحتذي به رفاقه، وستتحقق بالتأكيد الأهداف التي حارب من أجلها بفدائية عظيمة.

نتقدم بالتعازي الحارة لعائلة الشهيد زردشت ولشعبنا الوطني في ألباك وشعب كردستان بأسره".

سجل الشهيد زردشت آكر حسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: زردشت آكر

الاسم والكنية: آيفاز بياز

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: شارستان – كاظم

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الأول 2022/ غاري.

(س ر)