​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تعلن استشهاد 6 من مقاتلين استشهدوا في جودي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم السبت، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 6 شهداء من مقاتلي ومقاتلات الكريلا، جاء فيه:

"بدأ جيش الاحتلال التركي بعملية عسكرية احتلالية في ساحة تل هرمو الواقعة في جبل جودي التابعة لولاية شرناخ، واندلعت في 16 كانون الأول، معركة عنيفة بين قواتنا الكريلا وجيش الاحتلال التركي، بعد استهداف الساحة من قبل طائرات حربية ومروحيات هجومية لجيش الاحتلال التركي بشكل مكثف، قاتل كل من رفاقنا الأبطال هارون، سارا، وروكن ضد المئات من جنود جيش الاحتلال التركي وكل أنواع التقنيات، لمدة يومين على التوالي بكل شجاعة وبسالة، واستشهدوا، ووقع أحدهم أسيراً في أيدي العدو، وأصيب 3 جنود من جيش الاحتلال التركي بجروح خلال هذه المعركة، وفي ليلة 19 كانون الأول، نفذت فرقنا المتحركة عمليات نوعية ضد قوات العدو واندلعت معركة لبعض الوقت، حيث قتل 5 جنود للاحتلال التركي وأصيب 3 آخرون بجروح في هذه الحرب التي استمرت حتى 20 كانون الأول، كما أفادت المعلومات المحلية، أُسقطت مروحية هجومية للاحتلال التركي خلالها أيضاً، وفي الحرب التي استمرت لمدة يومين، وجه رفاقنا ريبر، آمارا، وباهوز، ضربات قوية لجيش العدو التركي، وحاربوا ببطولة ضد الاحتلال حتى أنفاسهم الأخيرة، ثم فجّروا قنابلهم بأنفسهم واستشهدوا بطريقة فدائية.

خاض رفاقنا هارون، سارا، روكن، ريبر، آمارا، وباهوز، مقاومة عظيمة ضد جيش الاحتلال التركي وكافة أنواع تقنياته الحربية المتطورة في ظل أصعب الظروف، لمدة خمسة أيام بلا هوادة في جبل جودي بمنطقة بوتان، وقاتلوا ضد العدو بشجاعة وروح فدائية، وكبدوا العدو خسائر فادحة، والتحقوا بقافلة رفاقهم الشهداء الذين سبقوهم، سيظل رفاقنا هؤلاء دائماً قادتنا الرائدين، هؤلاء هم شهداؤنا الأبطال الذين حاربوا الاحتلال التركي لسنوات عديدة في أصعب الظروف المعدومة من الأمان وقلة إمكانيتهم؛ بفدائية عظيمة وببطولة، كما أنهم دخلوا تاريخ النضال من أجل الحرية بمسيرة حياتهم، عملياتهم وسيرهم نحو الاستشهاد العظيم، سوف نخلد ذكرى شهداءنا الأبطال بداية في جبال بوتان الشامخة، في شمال كردستان وفي كل مكان من كردستان، وسننتقم لاستشهادهم من المحتلين وسنحقق أهدافهم في الحرية والنصر بكل تأكيد، على هذا الأساس، نقدم تعازينا لعائلات هؤلاء الرفاق الشهداء الأعزاء الوطنية، ولشعبنا في بوتان الشامخة ولجميع أبناء شعبنا الكردستاني الوطني.

وسجل رفاقنا الشهداء الستة، كالتالي:

الاسم الحركي: عائشة كابار

الاسم والنسبة: آمارا روبار

مكان الولادة: أتروش

اسم الأم – الأب: تايبت – أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: جودي/ 20 كانون الأول 2022

الاسم الحركي: صبري يوماك

الاسم والنسبة: هارون جكدار

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: نارنج – حمدي

مكان وتاريخ الاستشهاد: جودي/ 17 كانون الأول 2022

الاسم الحركي: مديا غوك

الاسم والنسبة: سارا هيفي

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: كولهان – إبراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: جودي/ 17 كانون الأول 2022

الاسم الحركي: تورونتاي يلدرم

الاسم والنسبة: باهوز أبخ

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: أسما بري – شوكت

مكان وتاريخ الاستشهاد: جودي/ 20 كانون الأول 2022

الاسم الحركي: كولر غونغن

الاسم والنسبة: روكن كابار

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: آسيا – حجي

مكان وتاريخ الاستشهاد: جودي/ 17 كانون الأول 2022

الاسم الحركي: يوسف ملاغاز

الاسم والنسبة: ريبر كجي

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: غزال – عبد الكريم

مكان وتاريخ الاستشهاد: جودي/ 20 كانون الأول 2022.