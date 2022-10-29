​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تعلن استشهاد 3 من مقاتليها في بستا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم السبت، بياناً كتابيّاً كشف فيه استشهاد الكريلا نوزت وبلنك وسيبان جودي أثناء تصدّيهم للهجوم الذي شنّه جيش الاحتلال التركي على مناطق كري غيسن، كري سور، أوميانس ومَرغوماره في منطقة بستا في بوتان في الـ 30 من شهر أيلول المنصرم.

وجاء في نصّه:

"تصدّى رفاقنا نوزت وبلنك وسيبان جودي بقيادة نوزت شَرفان؛ للهجمات الاحتلاليّة التي يشنّها الجيش التركي المستبد وخاضوا مقاومةً ملحميّة ضدّها. ولم يتمكّن العدو من كسر المقاومة التاريخيّة لرفاقنا رغم كل الهجمات العنيفة التي يشنّها والتقنيات التي يستخدمها بل وتلقّى أيضاً ضرباتٍ موجعةً. وأسفرت هذه المقاومة الملحميّة التي خاضها رفاقنا عن مقتل عددٍ من جنود الاحتلال التركي، كما لم يسمحوا للعدو بالتقدّم. فقد قاتل القيادي الطليعي في قواتنا نوزت والرفيقين بلنك وسيبان في الاشتباكات التي اندلعت مع الجيش التركي حتّى آخر نفسٍ لهم وارتقوا إلى مرتبة الشهادة".

وكشف البيان سجلَّي الشهيدين نوزت وبلنك، وأشار إلى أنّه سيتم كشف سجل الشهيد سيبان جودي حالما تتّضح بياناته الشخصيّة.

سجل الشهيدين بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: نوزت شَرفان

الاسم والكنية: تورغوت أوسلو

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: خوناف- صادق

تاريخ ومكان الاستشهاد: 30 أيلول 2022/ بستا

الاسم الحركي: بلنك قوسَر

الاسم والكنية: أمرالله تونجَر

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم- الأب: عدلة- حميد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 30 أيلول 2022/ بستا

(ر)