​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي كشفت سجل مقاتلة و4 مقاتلين من الكريلا استشهدوا عام 2017

استذكر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) عبر بيانٍ كتابيٍ أصدره اليوم الأحد، مقاتلةً و4 مقاتلين من الكريلا؛ استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع عام 2017.

وجاء في نصّ البيان:

"كان عام 2017 إحدى الأعوام التي كثّفت فيها دولة الاحتلال التركي من هجماتها على شعبنا وحركتنا حركة التحرّر الكردستانية وحزبنا حزب العمال الكردستاني. فقد حشد الجيش التركي المستبدّ جميع إمكانياته الماديّة واستخدمها. وسعت مجدّداً وبمساندة القوى المهيمنة الدوليّة إلى القضاء على كريلا حركة التحرّر الكردستانية الذين يمثّلون أمل الشعوب. وفي المقابل تصدّى الكريلا لهذه الهجمات وردّوا عليها بلا هوادة متحلّين بالإرادة الآبوجيّة. فقد واصل الكريلا الذين اتّخذوا قرار النضال في سبيل الحفاظ على وجود شعبنا ومنجزاته مهما كانت الظروف، نضالهم هذا بإصرارٍ وتصميمٍ كبير في عام 2017 أيضاً. وشهد هذا النضال الذي أُخيض بإرادة وروحٍ فدائيّة عظيمة ارتقاء عددٍ من الشهداء أيضاً. إذ لم تتمكّن دولة الاحتلال التركي على مدى عامٍ كامل من تحقيق النتائج التي ترجوها بفضل الجهود والمساعي التي بذلها شهداؤنا الأبطال، كما ووجّهت قواتنا ضرباتٍ موجعةً لجيش الاحتلال التركي. واستشهد كلّ من رفيقتنا زيلان ورفاقنا بلنك، دجوار، زنار وشرفان الذين كانوا يقودون هذا النضال الملحمي بولاءٍ وتمسّك قويّ بقيم الرفاقيّة وموقفٍ حازم في الأيديولوجية الآبوجيّة، بعد تصدّيهم لهجمات العدو بشجاعة. ونحن هنا نؤكّد على أنّنا سنحافظ على ارتباطنا بجميع شهدائنا وفي مقدمتهم رفيقتنا زيلان ورفاقنا بلنك، دجوار، زنار وشرفان وسنواصل تصعيد النضال".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: زيلان ديرسم

الاسم والنسبة: زيلان آيبار

مكان الولادة: جولَميرك

اسم الأم- الأب: نجمية- عبد الرحمن

تاريخ ومكان الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 2017

الاسم الحركي: بلنك رستم

الاسم والنسبة: أحمد كايا

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم- الأب: أمينة- عبد الله

تاريخ ومكان الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 2017

الاسم الحركي: دجوار انتقام

الاسم والنسبة: عيسى أرسلان

مكان الولادة: جولَميرك

اسم الأم- الأب: حليمة- نهاد

تاريخ ومكان الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 2017

الاسم الحركي: زنار رابرين

الاسم والنسبة: رضوان جان

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: مريم- محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 2017

الاسم الحركي: شَرفان آزاد

الاسم والنسبة: تكين دميرباش

مكان الولادة: موش

اسم الأم- الأب: بيرازه- ذو الفقار

تاريخ ومكان الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 2017.

(ر)