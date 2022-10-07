​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي HPG: مقتل وإصابة 7 من جنود الاحتلال التركي وتدمير جهاز موبيس

وحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، فقد نفذت الفرق المتحركة لمقاتلي الكريلا 7 عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخر وتدمير جهاز لنظام المراقبة (موبيس).

وأشار المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي إلى أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 23 مرة، وبالطائرات الحربية 8 مرات، وبالطائرات الهجومية 49 مرة، وعشرات المرات بقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة.

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال التركي يشن هجمات مستمرة على مناطق الدفاع المشروع منذ نيسان عام 2021.

(ل م)