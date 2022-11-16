​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي HPG تكشف سجل 4 مقاتلين استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 4 مقاتلين استشهدوا في زاب في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:

"لقد قاوم الأبناء الأبطال للشعب الكردي بين صفوف نضال حرية كردستان ببسالة قوية، وناضلوا في ظل جميع الظروف القاسية بروح فدائية من أجل كرامة شعبهم ومستقبلهم الحر، ولقد وصل رفاق ورفيقات دربنا ماهر، وتوبراك، ودليل، ودستان إلى مرتبة الشهادة، والذين أبدوا مقاومة تاريخية ضد هجمات الاحتلال للدولة التركية الفاشية والقاتلة، وجعلوا من كل الساحات التي حاربوا فيها سداً منيعاً في وجه العدو، ووّجه رفاق ورفيقات دربنا الذين عاشوا بطريقة فدائية وقاتلوا على خط الروح الفدائية، ضربات موجعة للمحتلين، وتركوا خلفهم إرثاً لا يُنسى من النضال بالنسبة لنا ولرفاق دربهم، وسوف يظل رفاق ورفيقات دربنا ماهر، وتوبراك، ودليل، ودستان أحياء إلى الأبد في نضالنا".

وسجل رفاق ورفيقات دربنا كالتالي:

الاسم الحركي: ماهر باشكالا

الاسم والكنية: علي بولات

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: زهرة- فهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 آب 2022 / زاب

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الاسم الحركي: توبراك جان ولات

الاسم والكنية: هيفا أحمد

مكان الولادة: حلب

اسم الأم – الأب: حنيفة - محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 أيار 2022 / زاب

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الاسم الحركي: دليل هاوار

الاسم والكنية: إمراه شانلي

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: عائشة - صادق

مكان وتاريخ الاستشهاد: 5 آب 2022 / زاب

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الاسم الحركي: دستان رستم جودي

الاسم والكنية: غاردينا شيخو

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم – الأب: فريدة – عبدو

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 تموز 2022 / زاب

(ل م)