​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي (HPG): مقتل 12 من جنود الاحتلال التركي

وحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي "فإن قوات الكريلا نفذت سلسلة عمليات نوعية في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 12 من جنود الاحتلال التركي".

وقال المركز الإعلامي "إن الفرق المتحركة لقوات الدفاع الشعبي (الكريلا) نفذت سلسلة عمليات نوعية في كل من آفاشين وزاب ومتينا وحفتانين، أسفرت عن مقتل 12 من جنود الاحتلال التركي، بالإضافة إلى إعطاب مروحية وتدمير مسيّرة والاستيلاء على كمية من المتفجرات للاحتلال التركي خلال عملياتها".

وأكد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي "أن الاحتلال التركي استخدم في قصفه الغازات السامة والأسلحة الكيماوية ضد المقاتلين في ساحات المقاومة".

(ل م)