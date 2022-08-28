​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي (HPG) تكشف سجل 3 مقاتلين ارتقوا إلى مرتبة الشهادة في زاب 

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام كشف فيه سجل 3 من مقاتليها، ارتقوا إلى مرتبة الشهادة في مناطق الدفاع المشروع. جاء في نصه:

"وجه مقاتلو حركة التحرر الكردستانية ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في منطقة زاب، التي تتواصل فيها مقاومة أسطورية ضد هجمات المحتلين، ويحارب مقاتلو كردستان بروح الفدائية الآبوجية في مواجهة الاحتلال، ويتم الحفاظ على مكتسبات شعبنا بفضل تضحيات عظيمة للغاية. أتى أبناء شعبنا الأبطال، دوغان وكاركر ووروجدا من مناطق مختلفة من كردستان، وانضموا إلى صفوف الحرية، وحاربوا ضد العدو بهذا الإيمان، والتحقوا بقافلة رفاقهم الشهداء الذين من قبلهم، لقد أبدى رفاقنا الثلاثة الأعزاء مقاومة عظيمة منذ بداية هجمات دولة الاحتلال التركي، بروح الفدائية والتضحية، وشاركوا في العديد من العمليات النوعية، كما أنهم كانوا ينسقون العمليات وكبدوا العدو خسائر فادحة خلالها، وسيصبح استشهاد هؤلاء رفاقنا سبباً لتقوية المقاومة والانتقام لشهادتهم وتحقيق أهدافهم بالحرية.

هوية رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: دوغان جيركي

الاسم والنسبة: وداد أنغين

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم – الأب: ظريفة – آيدن

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ 11 تموز 2022

الاسم الحركي: روجدا كوتول

الاسم والنسبة: منشوره مدير زاده

مكان الولادة: كوتول

اسم الأم – الأب: حوزيه – بهروز

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ 12 حزيران 2022

الاسم الحركي: كاركر سربست

الاسم والنسبة: بشير آكباش

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: فاطمة – إسماعيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ 12 حزيران 2022"

(ل م)