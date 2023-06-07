​​​​​​​قوات الدعم السريع تقتحم سفارتي الصين وفلسطين

أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء، اقتحام قوات الدعم السريع السفارتين الصينية والفلسطينية ومنزل السفير العماني لدى الخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت إدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي، إن الوزارة: "تدين بأشد العبارات قيام قوات ميليشيا الدعم السريع المتمردة صباح الثلاثاء باقتحام كل من سفارة جمهورية الصين الشعبية، منزل ومقر سفارة دولة فلسطين بالخرطوم ومنزل سفير سلطنة عمان في المنشية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية".

وأضاف البيان أن "الميليشيا المتمردة تمكنت من سرقة عدد من السيارات الدبلوماسية من مقر السفارة الصينية والعبث بالمستندات وتخريب الأثاث، كما قامت باقتحام منزل السفير ومقر سفارة دولة فلسطين للمرة الرابعة وقامت بتكسير الأبواب وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأموال نقدية خاصة بتسيير السفارة، بعد ضرب وتعذيب العمالة المحلية الموجودة بمنزل السفير ومقر السفارة. فضلاً عن قيام الميليشيا المتمردة باقتحام منزل سفير سلطنة عمان وسرقة السجاد والأثاث والمقتنيات الثمينة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية".

(م ش)