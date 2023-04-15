​​​​​​​قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع خلال بيان، اليوم، نقلته وكالة فرانس برس، سيطرتها على القصر الجمهوري ومقر إقامة قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالعاصمة ومطار الخرطوم رداً على هجمات للجيش على قواعد لها.

وقالت هذه القوات التي يقودها الجنرال محمد حمدان دقلو في بيان إنها تمكنت من: "السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيص وعدد من المواقع بالولايات" الأخرى.

وكانت قوات الدعم السريع قد قالت في البداية إن الجيش السوداني شن السبت هجوماً على إحدى قواعدها في الخرطوم، فيما كان يسمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية.

كذلك، اتهم الجيش السوداني اليوم قوات الدعم السريع المسلحة بمهاجمة الكثير من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها. وقال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله: "هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان" مضيفاً: "الاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد".

وجاء في بيان قوات الدعم السريع التي يقودها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي: "تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات التابعة للدعم السريع في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصاراً على القوات المتواجدة هناك ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

ويأتي هذا بعد يومين على تحذير الجيش السوداني من أن البلاد تمر بـ "منعطف خطير" بعد انتشار قوات الدعم السريع المسلحة في الخرطوم والمدن الرئيسية فيما تراوح جهود العودة إلى المرحلة الانتقالية مكانها.

وتشكلت قوات الدعم السريع عام 2013 وانبثقت عن قوات "الجنجويد" التي اعتمد عليها عمر البشير الذي أطيح إثر انتفاضة شعبية في 2019، في قمع تمرد إقليم دارفور.

وتتخبط البلاد حالياً في انسداد سياسي بسبب الخلاف بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائب قائد قوات الدعم السريع دقلو.

(م ش)