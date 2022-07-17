وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم الأحد، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال لواء المشاة 59 في الفرقة السادسة وفوج الحشد الشعبي (أبناء الطارمية) - من قتل أحد الإرهابيين والذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في منطقة البو حمد شهاب في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت الخلية خلال البيان أن "عملية قتل الإرهابي جاءت بعد نصب كمين محكم له وتتبع لحركته فجر اليوم الأحد"، مؤكدة أن "القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم".

(ش ع)