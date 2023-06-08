​​​​​​​قوات الاحتلال التركي تستقدم تعزيزات عسكرية إلى نقاطها في إدلب

قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية مكلبيس في ريف حلب الغربي، ومحيط بلدتي البارة وكنصفرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" تزامناً مع تحليق طيران استطلاع روسي في أجواء المنطقة، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، استهدفت مرتزقة "تحرير الشام" بالقذائف الصاروخية مواقع قوات حكومة دمشق في مدينة كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري اليوم، استقدام قوات الاحتلال التركي، تعزيزات عسكرية إلى نقاطها، مؤلفة من 25 آلية عسكرية، قادمة من معبر كفر لوسين الحدودي بين الجانبين السوري والتركي في ريف إدلب، واتجهت التعزيزات باتجاه الجنوب في إدلب، ليتم توزيعها بين أرياف إدلب وحلب ضمن منطقة "خفض التصعيد".

(د ع)