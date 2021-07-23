​​​​​​​قوات الاحتلال التركي تقصف مناطق في ريف إدلب الجنوبي بـ 20 قذيفة مدفعية

واستهدفت قوات الاحتلال التركي، فجر اليوم الجمعة، مدينة معرة النعمان ومحيطها الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق في ريف إدلب الجنوبي، بنحو 20 قذيفة مدفعية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما استهدفت مرتزقة تركيا مواقع لقوات حكومة دمشق في جبل الزاوية بشكل مكثف جدًّا عبر إطلاق صواريخ غراد وقذائف مدفعية وصاروخية أيضًا، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

ومن جانبها قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في معربليت وكنصفرة جنوب إدلب، دون أنباء عن إصابات.

وشنت مقاتلة روسية، أمس، ثلاث غارات استهدفت فيها محيط بلدة البارة في جبل الزاوية، حيث جاءت إحدى الغارات على مقربة من إحدى نقاط الاحتلال التركي في المنطقة.

وجاءت الغارات الروسية بعد أن قصفت قوات حكومة دمشق بلدة إبلين في جبل الزاوية، متسببة بمقتل 7 مواطنين من عائلة واحدة هم 4 أطفال ووالدتهم وعمهم وجدهم.

(د ع)