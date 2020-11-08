​​​​​​​قوات الاحتلال التركي تبدأ بتفكيك معداتها من نقطة معر حطاط تمهيدًا للانسحاب

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال التركي باشرت تفكيك معداتها وحزم أمتعتها، للانسحاب من نقطة معر حطاط الواقعة على الطريق الدولي بين حلب ودمشق.

وأضاف المرصد أنه شوهدت عربات عسكرية تابعة للاحتلال تخرج من النقطة بشكل تدريجي صباح اليوم.

وبالإضافة إلى هذه النقطة يستمر جيش الاحتلال التركي بالانسحاب من نقطة "شير مغار" في جبل شحشبو في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة، إلى النقطة العسكرية في قرية قوقفين في ريف إدلب الجنوبي.

وسبق للاحتلال التركي أن أخلى النقطة التاسعة في مورك بشكل كامل، ورفعت قوات الحكومة السورية علمها فيها.

ويرى مراقبون أن عملية انسحاب قوات الاحتلال التركي من النقاط التي وقعت تحت سيطرة قوات الحكومة السورية تأتي في إطار صفقة روسية تركية جديدة لم تتوضح معالمها بعد.

(ي م)