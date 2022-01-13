وأضافت الوزارة، في بيانها: "وفقاً للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، بدأت عملية تسليم المواقع والمنشآت المهمة التي يحرسها عناصر قوة حفظ السلام إلى قوات الأمن الكازاخستانية"، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة " نوفوستي".

ويشار إلى أن قوات "حفظ السلام" الجماعية، بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية، والعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قد أعلن أمس الأربعاء، اكتمال مهمة قوات "حفظ السلام" في بلاده التي نفذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا.

من جهتها، قالت المنظمة أمس، إن قوات "حفظ السلام"، المكونة من 2000 جندي، ستستغرق عشرة أيام للانسحاب الكامل، وإن هذه العملية ستبدأ الخميس.

(ل د)