وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، بأن أرتالًا لقوات "حفظ السلام" الروسية انطلقت من أراضي أرمينيا باتجاه إقليم قره باغ.

وبدأت قوات "حفظ السلام" المسيرة التي طولها أكثر من 250 كيلومترًا، بعد أن تم نقل أفرادها ومعداتها من روسيا إلى أرمينيا على متن طائرات نقل عسكرية روسية أمس الثلاثاء.

وستقوم القوات بالانتشار وإنشاء نقاط مراقبة على خط التماس في قره باغ وعلى امتداد "ممر لاتشين" الذي يربط قره باغ بالأراضي الأرمنية.

ويأتي نشر قوات "حفظ السلام" الروسية بموجب الاتفاق الذي وقّعه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، فجر أمس الثلاثاء، حول وقف القتال في قره باغ.

وذكرت الدفاع الروسية في وقت سابق أن قواتها "لحفظ السلام" في قره باغ تضم 1960 جنديًّا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات.

وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الروسية يوم أمس، أنه لن يتم نشر أي قوات "حفظ سلام إلا روسية" في إقليم قره باغ بعد توقيع موسكو وباكو ويريفان على اتفاق حول وقف القتال في المنطقة.

كما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن المركز الروسي التركي لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ، لا علاقة له بمهمة قوات "حفظ السلام" الروسية هناك.

(م ش)