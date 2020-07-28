وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، بياناً حول العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في إطار مقاومة حفتانين المستمرة منذ أكثر من شهر.

وذكر البيان أن قوات الكريلا تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة لطائرتي هليكوبتر (كوبرا وسكورسكي) تابعتين لجيش الاحتلال التركي أثناء تحليقهما في منطقة العمليات العسكرية.

وجاء في نص البيان:

مقتل جندي تركي وتدمير آلية تابعة لجيش الاحتلال التركي

في إطار حملة الشهيدين باغر ورونيا نفذت قوات الكريلا في السابع والعشرين من تموز الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق بتوقيت كردستان عملية عسكرية استهدفت فيها آلية تابعة لجيش الاحتلال التركي كانت تقوم بعمليات حفر خنادق (بين تلة إيريش وخركولي)) في منطقة جلي التابعة لولاية جولمرك. وأسفرت العملية عن تدمير آلية تريكس كما تمكن مقاتلو الكريلا من قتل جندي تركي.

طائرات الاحتلال التركي تستهدف تلة قرتل

وفي السابع والعشرين من تموز الجاري شنت طائرات الاحتلال التركي ضربات جوية استهدفت فيها تلة قرتل في منطقة آفاشين بمناطق الدفاع المشروع مديا. وأسفر قصف الاحتلال التركي عن استشهاد اثنين من رفاقنا وهما الشهيدان تكوشر وهلمت. وسيتم نشر تفاصيل كاملة عن هوية رفيقينا الشهيدين في وقت لاحق.

مقتل 12 جندياً تركياً في كفر

نفذت قوات الكريلا في التاسع عشر من تموز الجاري عملية عسكرية ضد جنود الاحتلال التركي في منطقة كفر بولاية جولمرك الكردستانية. ونشبت خلال العملية اشتباكات عنيفة بين قوات الكريلا وجنود الاحتلال التركي أسفرت عن مقتل 12 جندياً تركياً بينهم ضابطان.

وخلال العملية استشهد ثلاثة من رفاقنا بعد مقاومة بطولية منقطعة النظير.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: أحمد جزيرة

الاسم والنسبة: عيسى إيرين

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: ربيعة - بهاء الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر 19 تموز 2020

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الاسم الحركي: جكدار زيلان

الاسم والنسبة: فرات إيرشين

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: فريزده - بهجت

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر | 19 تموز 2020

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الاسم الحركي: سمكو زردشت

الاسم والنسبة: ماهر إيديش

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: زليخة - رؤوف

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر | 19 تموز 2020

المصدر: ANF