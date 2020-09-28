​​​​​​​قواعد الاحتلال التركي تستهدف بالأسلحة الثقيلة خط الساجور شمال منبج

وقال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري إن جيش الاحتلال التركي المتمركز في قاعدته الموجودة بقرية قيراطة استهدف اليوم منذ ساعات الصباع وحتى بعد ظهر اليوم الاثنين عدة قرى قريبة على خط نهر الساجور شمال شرق منبج والآهلة بالسكان، مستخدماً المدفعية وقذائف الهاون في قصفه. ما تسبب بحالة من الهلع لدى السكان الذين خرجوا من منازلهم خشية استهدافها.

وأشار المركز إلى سقوط 8 قذائف على نقاط مجلس منبج العسكري والقرى القريبة من خط الجبهات، والتي ألحقت أضراراً مادية بممتلكات المدنيين، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

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ANHA