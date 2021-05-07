​​​​​​​قوى الأمن تفكك عبوة ناسفة وأربعة ألغام في ريف بلدة الشدادي

وقال المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي بهذا الشأن أنه "وببلاغٍ مُقدّم لأحد مراكزنا الأمنية من أحد المواطنين مفادهُ وجود أجسام غريبة على الطريق الواصل مابين بلدة الحدادية وبلدة عجاجة ، سارعت قواتنا بالتنسيق مع فريق هندسة الألغام بالتواجد في المكان المذكور، حيث باشرت قواتنا بفرض طوق أمني وإبعاد المواطنين لسلامتهم، كما بدأ فريق الهندسة بفحص الأجسام والكشف عنها ليتبين أنها أربعة ألغام وعبوة ناسفة تمت زراعتهن تحت الجسر الواصل مابين البلدتين".

وأضاف المركز: "الجدير بالذكر أنه تم تفكيكهن وإزالتهن دون أي أضرار أو خسائر".

ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين بالإبلاغ عن أي جسم مشبوه أو غريب لأقرب مركز تابع لقواتها لحماية الأهالي والحفاظ على أمن وسلامة الشعب.