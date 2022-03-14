​​​​​​​قوى الأمن الداخلي: إصابة أحد أعضائنا بتفجير إرهابي في الطبقة

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فقد "نفذت خلية إرهابيّة تابعة لتنظيم داعش تفجيراً إرهابياً استهدف أحد أعضاء قواتنا في الطبقة بينما كان يستقل سيارة مدنيّة من نوع ‘فان‘ وذلك بعبوة ناسفة موجهة بجهاز تَحكُم عن بُعد".

ووفقاً للموقع فإن "قواتنا توجهت على الفور إلى مكان الانفجار ونقلت العضو المصاب إلى المشفى كما فرضت طوقاً أمنياً حول المكان ليقوم عناصر خبراء المتفجرات بتمشيط المكان من أي مواد متفجرة أخرى".

كما ذكر أن "قواتنا ألقت القبض على خلايا نائمة للتنظيمات الإرهابية في مختلف مناطق شمال و شرق سوريا منذ بداية العام الجاري".

(ف)