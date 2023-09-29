​​​​​​​قوى الأمن الداخلي: حسين الحسين كان مخلصاً لشعبه وحريصاً على كل شبر من أرضه

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي بياناً إلى الرأي العام، نشره على موقعه، كشف فيه سجل عضو، جاء في نصه:

"إلى شعبنا والرأي العام:

ارتقى العضو حسين الحسين إلى مرتبة الشهادة يوم الخميس 28 أيلول 2023 متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهدافه بسيارة تم تفخيخها من قِبل تنظيم داعش الإرهابي عام 2018 أثناء حملة تحرير مناطق دير الزور من إرهابيي داعش.

الاسم والنسبة: حسين الحسين

اسم الأب: محمود

اسم الأم: فضة

مكان وتاريخ الانتساب: دير الزور 12/11/2017

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 28/9/2023

قام الشهيد حسين بتضحية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار وطنه وحمايته من رجس التنظيمات الإرهابية، حيث إنه قدَّم واجباته وكل المهام الموكلة إليه بكل تفانٍ، كان مُحباً ومخلصاً لشعبه وحريصاً على كل شبر من أراضي بلده، لم يعرف التردد ولا التراجع في أي واجب أو عمل يقع على عاتقه، حارب ببسالة وعزيمة كبيرة ضد الخلايا الإرهابية إلى أن نال مرتبة الشهادة العظيمة وهو يؤدي واجبه المقدس".

(ل م)