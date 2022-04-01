​​​​​​​قوى الأمن الداخلي: استشهاد مواطن وإصابة 2 في قصف مسيّرة تركية في ريف تربه سبيه

وأصدرت قوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام نُشر على صفحتها الرسمية. وجاء في البيان:

"قام الاحتلال التركي بتوجيه طائرة مسيرة لتستهدف سيارة نقل في ريف بلدة تربسبيه “قرية حاصودة ” صباح اليوم الجمعة 1 نيسان /أبريل بمقاطعة الجزيرة ، حيثُ كان بداخل السيارة ثلاثة أشخاص أُصيبَ اثنين منهم وتم نقلهم على الفور إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم واستشهد أحدهم نتيجة القصف.

إننا في قوى الأمن الداخلي- شمال شرق سوريا ندينُ ونَستنكِر هذه الهجمات والتعديات التي يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطقنا في شمال شرق سوريا ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والعالم أجمع بوضع حدٍّ لهذه التجاوزات التي يتم من خلالها استهداف الأرواح البريئة وانتهاك حقوق المواطنين في مناطقنا".

(م)