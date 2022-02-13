​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تزيل قذيفة مدفعية غير متفجرة من مخلفات القصف التركي على منبج

وبحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، فإن فريق هندسة الألغام قام يوم أمس السبت (12 شباط /فبراير) بإزالة القذيفة المدفعية في حي الأربعة كيلو على طريق جرابلس.

وقال الموقع: "تقدَّم أحد المواطنين ببلاغٍ لقواتنا مفاده وجود قذيفة بالقرب من منزله نتيجة القصف الذي ارتكبه الاحتلال التركي على ريف مدينة منبج وأنها لم تنفجر أثناء سقوطها، وعلى إثر بلاغه سارع أعضاء قواتنا وفريق الهندسة بالتواجد في المكان المذكور، حيث باشر أعضائنا بفرض طوق أمني وإبعاد المواطنين ليقوم فريق هندسة الألغام بفحصها والكشف عنها وإزالتها دون وقوع أضرار أو خسائر تُذكر".

وأهابت قوى الأمن الداخلي المواطنين لـ"الإبلاغ عن أي جسم غريب أو مشبوه لمراكزنا الأمنية لحفظ الأمن وسلامة شعبنا ومناطقنا".

(س ر)