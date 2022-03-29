​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تزيل قذائف من بقايا مرتزقة داعش في الرقة

وأكدت قوى الأمن الداخلي في الرقة خلال تقرير نشرته على موقعها الرسمي أنه بعد ورود بلاغات عن وجود أجسام غربية بالقرب من دوار الدلة وسط مدينة الرقة، وداخل أحد الأبنية المهجورة التي كان يستخدمها مرتزقة داعش إبان سيطرتهم على المدينة، فرضت قوى الأمن طوق أمني بجانب المناطق المذكورة حفاظاً سلامة المواطنين، وعمل فريق الهندسة على الكشف عن الأجسام المشبوهة والعمل على إزالتها دون وقوع أي أضرار أو أصابات.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في تقريرها أن الأجسام التي تم العمل على تفكيكها هي قذيفة تزن 10 كيلو غرام، قذيفة هاون تزن 8 كيلو غرام، رأس قذيفة هاون عدد 2.

وطالبت قوى الأمن الداخلي بضرورة الإبلاغ عن الأجسام الغربية والمشبوهة إلى أقرب مركز لها في مدينة الرقة حفاظاً على سلامة الأهالي.

(خ)