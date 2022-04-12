​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تزيل كمية هائلة من مخلفات قابلة للانفجار لمرتزقة داعش في الرقة

وأفاد الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، بإزالة قواتهم "بقايا مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في ريف مدينة الرقة"، أمس الإثنين 11 نيسان/ أبريل الجاري.

وقال: "بعد ورود بلاغ لقواتنا عن وجود أجسام غريبة في قرية الدحلة بريف مدينة الرقة، سارعت قواتنا بالتنسيق مع فريق الهندسة والتواجد في المكان المذكور، حيث باشر أعضاء قواتنا بفرض طوق أمني وإبعاد المواطنين حفاظاً على سلامتهم.

كما قام فريق الهندسة بالكشف عن الأجسام المشبوهة ليتبيّن أنها قذائف وعبوات ناسفة قديمة تعود لتنظيم داعش الإرهابي، حيث تمت إزالتها ونقلها دون وقوع أي أضرار أو خسائر تذكر".

وأهابت قوى الأمن الداخلي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي أجسام غريبة أو مشبوهة إلى أقرب مركز لها "حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا".

(س ر)