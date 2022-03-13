​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تزيل عبوة ناسفة في مدينة الرقة وتبطل مفعولها

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، فقد وردهم بلاغ تقدم به أحد المواطنين، مفاده وجود جسم غريب قرب مشفى الرشيد في شارع النور، لتسارع قواتها مع فريق هندسة الألغام إلى المكان المذكور، حيث فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين.

فيما بدأ فريق الهندسة بالكشف على الجسم وفحصه، ليتبين أنه عبارة عن عبوة ناسفة معدة للتفجير عائدة لمخلفات مرتزقة داعش، حيث تمت إزالتها دون وقوع أي أضرار أو خسائر تذكر.

شددت قوى الأمن "نهيب بالإخوة المواطنين الإبلاغ عن أي جسم غريب أو مشبوه لمراكزنا الأمنية لحفظ الأمن وسلامة شعبنا ومناطقنا".

(ف)