​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تتقدم في حي طي وتسيطر على مقر

أفاد مراسلونا المتابعون لتطورات الاشتباكات الجارية في قامشلو، أنه وبعد أن عاودت ما تسمى "الدفاع الوطني" التابع لحكومة دمشق على استهداف إحدى نقاط قوى الأمن الداخلي في حي الطي جنوبي قامشلو، مما استدعى قوى الأمن الداخلي للرد على مصادر النيران واندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة، بعد ان كانت قد شهدت المدينة هدوءاً عدة ساعات.

وبحسب مراسلنا فان قوى الأمن الداخلي في معرض ردها على الهجوم تقدمت في الحي مجددا وسيطرت على مقر لما تسمى "الدفاع الوطني" والذي يعرف باسم "مفرزة ليلو" يقع في الجهة الشمالي لحي الطي، والتي يستخدمها "الدفاع الوطني" لشن الهجمات على حواجز الأمن الداخلي.

وتشهد مدينة قامشلو منذ يوم أمس اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي في اقليم الجزيرة وما تسمى "الدفاع الوطني"، بعد ان أقدمت الأخيرة ليلة أمس باستهداف إحدى حواجز قوى الأمن الداخلي في دوار الوحدة جنوبي مدينة قامشلو، أدت لاستشهاد أحد عناصر قوى الأمن.

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ANHA