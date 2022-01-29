​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تشتبك مع خلية للمرتزقة في حي غويران

وأفاد مراسلنا، أحمد محمد في حي غويران باندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين قوى الأمن الداخلي وخلية لمرتزقة داعش بالقرب من مدرسة فاطمة الزهراء في الحي.

وأشار أن الاشتباكات اندلعت أثناء تمشيط قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية للشوارع المحيطة بمدرسة فاطمة الزهراء في حي غويران، ولدى اكتشاف الخلية مختبئة في أحد المنازل.

ونقل مراسلنا عن قوى الأمن الداخلي أن الخلية مؤلفة من 5 مرتزقة، قضي على أحدهم، ويجري التعامل مع الآخرين.

تواصل قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية عمليات التمشيط في حيي "غويران، والزهور" وباقي أحياء مدينة الحسكة.

(م)

ANHA