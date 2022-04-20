​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تصدر بيانا حيال استهداف الاحتلال التركي لمنزل في قامشلو وسيارة في كوباني

وجاء ذلك عبر إصدار المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي شمال و شرق سوريا ببيان حيال استهداف الاحتلال التركي اليوم الأربعاء لمنزل في مدينة قامشلو وسيارة في مدينة كوباني، وقالت في البيان:

"يصعد الاحتلال التركي من استهدافاته التي تطال مختلف مناطقنا، في محاولة دائمة منهم لضرب حالة الاستقرار و نشر الفوضى، و إجبار المدنيين النزوح عن مناطقهم.

حيث استهدف الاحتلال التركي منتصف ظهر اليوم و عبر طائرة مسيرة، مركزاً للعلاقات في مدينة قامشلو، أدى إلى إصابة عضوين عاملين في المركز بجروح طفيفة.

كما قامت مسيرة أخرى للاحتلال التركي عصر اليوم قرابة الساعة الثالثة، من استهداف سيارة في ريف مدينة كوباني على الطريق الواصل بين قريتي ايدق و تخته، نتج عن الاستهداف إصابة سائق السيارة.

إننا في قوى الأمن الداخلي نؤكد وقوفنا ضد كافة أشكال الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال التركي في استهداف الأملاك الخاصة و العامة، كما نناشد القوى الدولية الضامنة القيام بمسؤولياتها تجاه هذا التصعيد و هذه الاعتداءات، حفاظاً على أرواح المدنيين الذين يتم استهداف أمنهم و حياتهم".

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ANHA