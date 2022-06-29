​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تقبض على شخص يستخدم العملة الأميركية المزورة في الرقة

أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توصل قواتها في مكافحة الجريمة، من خلال متابعة الأعمال غير قانونية، إلى الاشتباه بشخص يستخدم العملة المزورة في المحال التجارية بهدف النصب والاحتيال عليهم، حيث بدأت بعمليات رصد ومتابعة وجمع الأدلة والثبوتيات التي تدينه، ثم ألقت القبض عليه بمداهمة محكمة وضُبِط بحوزته عملة مزورة، وقدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسون دولاراً أميركياً من فئة الخمسين.

وأثناء التحقيق مع الجاني، اعترف أنه يقوم باستخدام العملة المزورة وصرفها داخل الأسواق بهدف استغلال المواطنين والاحتيال عليهم، لتقوم قواتنا بتحويل الجاني إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

(ل م)