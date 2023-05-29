​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على تاجر للمخدرات

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فقد ألقت وحدات مُكافحة المُخدَّرات التابعة لها يوم أمس الأحد القبض على تاجر للمخدَّرات أثناء محاولته إدخال موادَّ مُخدّرة إلى مدينة قامشلو.

وأكد الموقع "في إطار مواصلة قواتنا لمكافحة آفة المخدرات وإفشال عمل الذين يتعاملون بها، ومن خلال البحث الحثيث والمعلومات الاستخباراتية التي توصَّلت لها قواتنا عن نية أحد تُجَّار المخدرات إدخال موادَّ مخدّرة لمدينة قامشلو، قامت قواتنا بنصب كمينٍ مُخطط بشكلٍ دقيق قبل دخوله للمدينة، حيث تم إلقاء القبض عليه وعُثِرَ بحوزته 969 غراماً من مادة الكريستال كانت مُخَبّأَة بأكياس في الشاحنة.

كما تؤكد قواتنا على استمرارها في ضبط هذه الموادّ الضَّارة والحد من انتشارها في مناطقنا حفاظاً على سلامة ومستقبل أبناء شعبنا".

(ف)