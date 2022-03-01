​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على شخصين يروّجان للمخدرات في الطبقة

قال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي إن "مكافحة الجريمة ألقت القبض على شخصين يعملان بترويج المواد المخدرة في بلدة المنصورة بريف مقاطعة الطبقة أمس الإثنين 28 شباط/ فبراير".

وأضاف: "استمراراً لعمل قواتنا بمتابعة الأعمال غير قانونية والمخلة بالأمن والسلامة العامة، توصلت قواتنا لشخصين يُشتَبه بهما بترويج الممنوعات في ريف الطبقة، وبعد جمع الأدلة التي تؤكد إدانتهما تم إلقاء القبض عليهما بكمين مُحكم وبحوزتهما:

1- (8.75)غرام من مادة الأتش بوز المخدر.

2- حب مخدر نوع ترامدول وبيوغابلين عدد (3)

3- نرجيلات خاصة بتعاطي مادة الأتش بوز عدد (4)

4- مشارب خاصة بتعاطي الأتش بوز عدد (4)

5- (250) دولار أميركي مزور".

وبحسب الموقع فإن الشخصان "اعترفا بأعمالهما غير قانونية أثناء التحقيق معهما مضيفان أنهما يقومان بإدخال هذه الآفة من خارج مناطقنا بهدف استغلال الفئة الشابة من أبناء شعبنا لقاء مبالغ مالية".

هذا وتم تحويلهما إلى النيابة العامة أصولاً لينالا جزاء أفعالهما وفق ما ينص عليه القانون، على ما أفاد الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق وسوريا.

(س ر)