​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على شخصين سرقا صهريجاً لنقل المحروقات

وقالت قوى الأمن الداخلي، إنها تلقت بلاغاً أمس الجمعة، بقيام شخصين بسرقة صهريج للمحروقات على الطريق الواصل بين بلدتي الصور والعزبة بريف دير الزور.

وأشارت أن دورية من قواتها توجهت إلى المكان الذي حصلت فيه السرقة، وتابعت الطريق الذي سلكه اللصوص، حتى وصلت إليهم في طريق ترابي بالقرب من بلدة العزبة، وأوقفتهم.

وبحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، فأنه عثر برفقة الشخصين، على مسدس عيار 10 ملم وخنجر.

وأشار الموقع أنه خلال التحقيق مع الشخصين اعترفا بعملية السرقة بعد تهديدهم للسائق بهدف بيع المادة التي يحملها الصهريج “المازوت” وتركه بعيداً لإبعاد الشُبهةِ عنهما.

هذا وتم تحويل الجناة والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليم الصهريج لصاحبه حسب الأصول.

ANHA