​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على شبكة تروّج للمخدرات في الطبقة

وقال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي إن قوات مكافحة الجريمة ألقت أمس الإثنين (21 شباط / فبراير) القبض على مجموعة أشخاص يقومون بترويج المخدرات في مدينة الطبقة.

وأضاف أنه "في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة من قبل قواتنا في ملاحقة وتعقب مروجي المخدرات، توصل أعضاؤنا في مكافحة الجريمة لشبكة مؤلفة من أربعة أشخاص تعمل في ترويج المواد المخدرة، وبعد جمع الأدلة والثبوتيات التي تثبت تورطهم تم إلقاء القبض عليهم بكمين محكم كما ضُبِطَ بحوزتهم:

(733) حبة من مادة الكبتاغون

(10) غرام من مادة الأتش بوز

سكين عدد (2)".

وبحسب الموقع فإن "الجناة اعترفوا بترويجهم للمواد المخدرة لقاء مبالغ مالية" أثناء التحقيق معهم "ليتم تحويلهم إلى هيئة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكدت قوى الأمن الداخلي على استمرار قواتهم في ملاحقة مروجي المواد المخدرة ومكافحة هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع.

(س ر)