​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مزور للعملة في ناحية عامودا

أصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً للرأي العام، أعلنت من خلاله ألقاها القبض على مزور للعملة المحلية، من فئة الألف ليرة سورية، في ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة.

الأمن الداخلي في بيانها أوضحت بأنهم ألقوا القبض على المزور صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان قوى الأمن الداخلي أن عدد من أهالي مدينة عامودا تقدموا بشكاوي لقواتنا أوضحوا خلالها بأن بحوزتهم عملة المُزوَّرة دون معرفة سبب حوزتهم عليها ومن أين حصلوا عليها.

ونوهت قوى الأمن الداخلي بأنهم وبالتنسيق مع قسم مكافحة الجريمة في ناحية الدرباسية، قاموا بالتحري والبحث، وتمكنوا من إلقاء القبض على المزور.

وأكَّد الإداري في مكافحة الجريمة في مدينة عامودا على مُصادرة مبلغ من المال من فئة الألف ليرة وبحوزته طابعة من نوع EPSON وقطَّاعة نُقود وهواتف محمولة عدد إثنين.

ليتم تحويله إلى لجنة الادعاء والتَّحقيق، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقه.

(د ج)

ANHA